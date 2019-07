Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Seit Anfang Oktober fiel die 10-jährige Rendite in den USA von 3,26% in der Spitze bis auf 1,94% zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Allerdings habe sich das Zinsbarometer im Verlauf der letzten Woche deutlich von diesem Tief lösen können, so dass sich auf Wochenbasis ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster ergebe. Zwei Aspekte würden dieses Trendwendesignal aus der Candlestickanalyse zu einem besonders bemerkenswerten machen: Zum einen trete es im Dunstkreis der Zinstiefs vom Dezember 2008 bzw. September 2017 bei 2,04/2,05% auf, zum anderen seien die jüngsten Wochenhochs (2,07%) exakt deckungsgleich. Vor diesem Hintergrund sorge ein Anstieg über die beiden zuletzt angeführten Wochenhochs für das Signal, dass die zuvor angeführten Unterstützungen letztlich verteidigt werden dürften und zumindest der Startschuss für einen Rebound gefallen sein sollte. Die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 2,36 %) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei knapp 2,40% definiere dabei ein markantes Erholungsziel. Je nach Risikoneigung könnten Anleger im Ausbruchsfall entweder die o. g. Auffangzone bei 2,05/2,04% oder aber das "Hammertief" bei 1,94% als "Absicherung" heranziehen. (09.07.2019/alc/a/a) ...

