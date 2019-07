Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA steht heute das NFIB-Mittelstandsbarometer zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Die Stimmung in klein- und mittelständischen Unternehmen habe sich ausgehend von dem Spitzenniveau im September 2018 abgeschwächt. Seit Februar komme es aber zu einer Erholung und inzwischen liege der Ewartungsindex mit 105 Punkten wieder auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Die Analysten würden einen weitgehend stabilen Wert für möglich halten, zumal vorabgemeldete Subindices zur Beschäftigungslage ein stabiles Bild zeichnen würden. ...

