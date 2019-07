Nun ist offiziell, was bei TE schon vor Wochen berichtet worden war (siehe hier): Für Spenden an Fridays for future dürfen keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden, die Aktivitäten von Fridays for future sind also nicht gemeinnützig.

