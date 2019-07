Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Wegen des ungünstigen Wetters dürfte das starke Wachstum aus dem ersten Quartal nicht zu halten gewesen sein, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte der Konsumgüterkonzern im ersten Halbjahr weniger profitabel gewirtschaftet haben, was sich im zweiten Halbjahr dann wohl noch deutlicher abzeichnen dürfte./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 04:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-07-09/10:18

ISIN: DE0005200000