Die Gemeinschaftswährung bleibt unverändert angeboten und so notiert der EUR/USD im Bereich der psychologischen Marke von 1,1200. EUR/USD schaut auf US Events Das Paar notiert im Bereich des 3-Wochentief von 1,1200, da die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an Fed Zinssenkungen zurückschrauben. Der US 10-Jahres Rendite Spread begünstigt den Dollar, während ...

