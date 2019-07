Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Zurich Insurance Group von 375 auf 390 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwarteten operativen Verbesserungen über die nächsten zwei Jahre und die relativ starke Bilanz böten den Anlegern ein klares Bild, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch seien die Risiken im Vergleich zu vielen Wettbewerbern bei Zurich gering, da eine Tendenz zu gebührenbasierten Erträgen sowie zu einer vorsichtigen Anlagestrategie bestehe./jl/ab/stk/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0011075394

AXC0100 2019-07-09/10:28