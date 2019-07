Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat LafargeHolcim von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 53 Franken angehoben. Er rechne insgesamt mit ordentlichen Ergebnissen zum zweiten Quartal, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar dürften die Zahlen nicht spektakulär ausfallen, aber zumindest Bedenken mit Blick auf das Gesamtjahr aus dem Weg räumen. Nach den sauber durchgeführten Veräußerungen erachte er die Aktie denn auch wieder als attraktiv bewertet und die bereinigte Bilanz sei zur Grundlage für künftiges Wachstum geworden, so Pujal weiter. Entsprechend empfehle er die Titel zum Kauf./jl/ab/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0012214059

AXC0101 2019-07-09/10:28