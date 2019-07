JOHANNISBURG (IT-Times) - Der südafrikanische Internet- und Medienkonzern Naspers Ltd. hat eine weitere Akquisition in Asien im Bereich Payment getätigt und Red Dot übernommen. PayU, Naspers' globale FinTech-Unit, hat das Startup Red Dot Payment erworben und ist damit in den digitalen Payment-Markt in...

Den vollständigen Artikel lesen ...