Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen bezüglich bevorstehender Zinssenkungen der US-Notenbank FED und der Europäischen Zentralbank beflügelten in den vergangenen Wochen den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), so die Analysten der DekaBank. Zeitweise hätten die Marktteilnehmer sogar drei Zinssenkungsschritte bei der US-Notenbank erwartet, was die Goldnotierung auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gehievt habe. ...

