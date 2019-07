Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor der anstehenden Berichtssaison auf "Underweight" belassen. ABB gehöre zu jenen Kapitalgüterunternehmen, für die die Markterwartungen und die Aktienbewertung stärker gefährdet sein könnten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. So dürften die Schweizer vor allem wegen der Entwicklung im Robotikgeschäft enttäuschen, aber auch wegen einer Verlangsamung in der Sparte Motors & Drives. Das Quartal sollte vor allem auf Auftrags- und Margenebene schwächer ausfallen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

