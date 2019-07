Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone wurden gestern die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im Mai veröffentlicht. Entgegen unser Erwartung kam es zu keinem nennenswerten Rebound, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sollten die Zahlen in Frankreich und Italien am Mittwoch nun ebenfalls schwach ausfallen, bestünden für die BIP-Entwicklung im 2. Quartal klare Abwärtsrisiken. Auch die Stimmungsindikatoren würden weiterhin keine stabile Bodenbildung anzeigen. So sei gestern der Sentix Index, der erste Stimmungsindikator des laufenden Monats, entgegen den Erwartungen auf den tiefsten Stand seit November 2014 zurückgegangen. Normalerweise sei dieser Indikator hochkorreliert mit der jüngsten Aktienmarktentwicklung. Im Juli scheine dies jedoch von Konjunktursorgen überlagert worden zu sein. ...

