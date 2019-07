++ US-Aktienindizes korrigieren, NASDAQ underperformt ++ USD erfährt Wiederbelebung ++ TRY wertet nach Eingriff ErdoÄŸans ab ++ DE30 verliert am Dienstag weiter an Boden ++Die Euphorie rund um den "Waffenstillstand" zwischen den USA und China ist längst verflogen und Anleger widmen sich diese Woche wieder der Geldpolitik. Eine Zinssenkung von 25 Basispunkten wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% so gut wie eingepreist, aber nach dem starken US-Beschäftigungszuwachs im Juni, den der NFP-Bericht am Freitag aufzeigte, haben die Märkte ihre Erwartungen an eine "große" Zinsanpassung (50 Basispunkte) deutlich zurückgefahren: 2%. Der schwache Lohndruck ...

