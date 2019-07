Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Bericht für das zweite Quartal dürfte die Konsensschätzungen für das Chemieunternehmen sinken lassen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einem Rezessionsszenario ergebe sich ein Rückschlagsrisiko von rund 50 Prozent./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 10:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-09/12:17

ISIN: DE0005470405