Der Autohersteller liefert im Juni 2019 vor allem in China mehr Autos aus als im Vorjahr. Auf Jahressicht bleibt aber ein Minus nach sechs Monaten.

Eine Belebung der Verkäufe in China hat beim Autobauer Volkswagen im Juni für ein Plus bei den Auslieferungen gesorgt. Im vergangenen Monat verkaufte die Kernmarke VW weltweit 542.300 Autos und damit 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte.

In China stiegen die Auslieferungen nach einer längeren Flaute um 14,2 Prozent. Das sei jedoch einem einmaligen Sondereffekt durch regulatorische ...

