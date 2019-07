Eine interessante Einschätzung teilte jüngst VW-Vorstandsmitglied Stefan Sommer. Er rechnet damit, dass die schwindende Bedeutung des Verbrennungsmotors zu einer Konsolidierung bei den Zulieferern führen wird, um Synergien zu heben und Insolvenzen zu vermeiden. Diese Erwartungshaltung teilen wir. Einige der Zulieferer, insbesondere jene, die reine Hardware herstellen, werden sich unserer Meinung nach komplett neu erfinden müssen. Neue Antriebstechnologien machen viele Fahrzeugkomponenten überflüssig und bringen Bedarf an Neuentwicklungen mit sich. Nur wer hier auf der Höhe der Zeit bleibt, hat eine Überlebenschance. Wir rechnen mit einem spannenden Aufarbeitungs- und Ausleseprozess in der Branche und werden die Entwicklung zu gegebener Zeit mit dem ein oder anderen Investment begleiten.



Stefan Schmidbauer



