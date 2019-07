Moody's Analytics, ein weltweit tätiger Anbieter von Finanzinformationen, wurde bei den Risk Technology Awards 2019 in der Kategorie Bank ALM System of the Year zum Sieger gekürt. Dies ist eine der sechs Kategorien aus den Bereichen Finanzen, Rechnungslegung, aufsichtsrechtliche Fragen und Kredite, in denen das Unternehmen den Spitzenplatz belegte.

Wir erhielten diese Auszeichnung für unser Bilanzstrukturmanagementsystem RiskConfidence. Dieses System unterstützt Banken dabei, ihre finanzielle Performance durch ein unternehmensweites Bilanzstrukturmanagement zu verbessern. Durch die Integration unternehmensweiter Analysen kann das System für eine Reihe von aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen eingesetzt werden, wie beispielsweise für das Management von Zinsänderungsrisiken, Funds Transfer Pricing, Liquiditätsmanagement und IFRS 9-Impairment-Berechnungen.

"Unser Bestreben ist es, den Kunden einen vollständigen Einblick zu geben, wie sie ihre risikorelevanten Herausforderungen lösen können", so Yannick Fessler, Senior Director des Bereichs Banking RegTech Product Management. "Mit der Lösung RiskConfidence bieten wir ein hochwertiges, hocheffizientes und cloudfähiges Bilanzstrukturmanagementsystem an, das den üblichen Funktionsumfang bei weitem übertrifft."

Die Software RiskConfidence lässt sich in andere Angebote von Moody's Analytics- integrieren. Dazu zählen unter anderem Modelle unserer preisgekrönten Plattform RiskCalc und das Tool ImpairmentCalc. Auf diese Weise kann unser Know-how im Bereich der Kreditrisiken noch besser genutzt werden.

"Der umfassende Leistungsumfang, den das System bietet, ist ein Differenzierungsmerkmal", so einer der diesjährigen Juroren bei den Awards.

Diese Anerkennung verlängert die wachsende Liste unserer Awards und Branchenanerkennungen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt die schnellere und bessere Entscheidungsfindung führender Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen. Unsere tiefgreifende Expertise in Sachen Risiko, unsere umfassenden Informationsressourcen und unsere innovative Technologieanwendung sind unseren Kunden behilflich, sich in einem im Wandel befindlichen Markt souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Qualität, unserem aufgeschlossenen Ansatz und dem Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Unternehmen in der ganzen Welt. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website, oder nehmen Sie auf Twitter und LinkedIn mit uns Verbindung auf.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2018 Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.200 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

