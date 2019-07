Mit Verlusten dürfte die Wall Street in den Dienstag starten, geprägt von Vorsicht der Anleger. Denn an den nächsten Tagen kann es eine Reihe von neuen Signalen für die weitere Geldpolitik geben. Am Dienstag wird sich Fed-Chef Jerome Powell auf einer Konferenz äußern. Auch andere Fed-Vertreter werden mit Aussagen erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag wird Powell vor den beiden Kammern des Kongresses angehört werden. Ebenfalls am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Das Thema Zinsen hat sich vor allem wegen des schwachen US-Arbeitsmarktberichts wieder nach vorne geschoben, während die Handelskonflikte und die Irankrise eher im Hintergrund schwelen. Die Vorgaben von Asien und Europa sind sehr schwach. Eine Gewinnwarnung der deutschen BASF führt den Chemiesektor abwärts und weckt darüber hinaus generelle Konjunktursorgen.

Gegen den Trend legen Pepsico vorbörslich 0,3 Prozent zu. Der Getränkekonzern hat Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen und dabei seine Ziele für das laufende Jahr bekräftigt.

