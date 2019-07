Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5850 Pence belassen. Für die Londoner Börse sehe er strukturelle Wachstumsmöglichkeiten, besonders was das Index-Geschäft betreffe, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem seien Ängste vor den Auswirkungen einer möglichen Verlagerung des Clearing-Geschäfts außerhalb Großbritanniens übertrieben. Der neue Chef David Schwimmer, der im August 2018 antrat, werde von einem gut positionierten und diversifizierten Geschäft profitieren./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-07-09/13:18

ISIN: GB00B0SWJX34