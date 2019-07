Mehr als die Hälfte der Abiturienten legt nach dem Abi erstmal eine Pause ein. Eine wachsende Zahl von Unternehmen lockt mit Angeboten, die Tourismus und soziales Engagement kombinieren. Wie sinnvoll sind die Projekte?

Dank Turbo-Abitur und G8 hat Viktoria Heckmann aus Baden-Württemberg schon mit 16 Jahren ihren Abschluss in der Tasche. Doch wie geht es weiter? Vom Schulleben auf der Überholspur fühlt sie sich ausgelaugt und auch noch viel zu jung, um ernsthaft über ihre Zukunft entscheiden und ein Studium wählen zu können.

Mit dieser Unsicherheit ist die 16-Jährige nicht allein. Findige Unternehmen machen die Ratlosigkeit der Jugendlichen längst zum Geschäftsmodell und warten mit einer schier unendlichen Zahl von Alternativen zum sofortigen Studienbeginn auf. Das Angebot reicht von einem Jahr Traubenpflücken in Australien über Unterricht für Kinder an einer Grundschule in Tansania bis zur Option, Rinder auf einer Ranch in Uruguay zu hüten.

Nach dem Motto "Heute mal die Welt verändern" entscheiden sich immer mehr Abiturienten dafür, zwischen Schule und weiterer Ausbildung ein soziales Projekt irgendwo auf der Welt zu absolvieren. Rund um das sogenannte Gap Year ist deshalb eine ganze Industrie entstanden, die junge Idealisten mit ebenso exotischen wie sinnstiftenden Angeboten lockt. Über sie hat sich das Phänomen des Voluntourismus etabliert - eine Kombination aus oft sozial angehauchter Freiwilligenarbeit und Urlaub.

Nach stressigen Jahren in der Schule können Jugendliche so den Fuß vom Gas nehmen und sich im Spagat zwischen Selbstfindung und sozialem Engagement erproben. Die Generation Z setzt damit ein eindeutiges Statement: Sie lässt sich nicht von der arbeitskräftehungrigen Industrie unter Druck setzen, sondern will in Ruhe und selbstbestimmt über ihren Lebensweg entscheiden. Damit durchkreuzt sie die ursprüngliche Rechnung der Kultusministerien. Als sie die Schulzeit in fast allen Bundesländern auf acht Jahre verkürzten, wollten sie erreichen, dass Schulabgänger dem Arbeitsmarkt ein Jahr früher zur Verfügung stehen.Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht nun aber ausgerechnet in der Reform den Auslöser dafür, dass eine wachsende Zahl von Abiturienten nach dem Abschluss nicht sofort an die Hochschule strebt. "Aufgrund der G8-Reform sinkt der Anteil derer, die im Jahr des Abiturs oder im Folgejahr ein Studium aufnehmen, ...

