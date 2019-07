Dem Manager wurde vorgeworfen, an der Veruntreuung öffentlicher Gelder beteiligt gewesen zu sein. Nach dem Freispruch kann er Chef von Orange bleiben.

Stephane Richard kann Chef des französischen Telekom-Konzerns Orange bleiben: Ein französisches Gericht sprach den Manager am Dienstag von jeglichem Fehlverhalten in der Affäre um Millionenzahlungen an den Unternehmer Bernard Tapie im Jahr 2008 frei. Das Urteil sei eine "immense Erleichterung", sagte Richard zu Reportern im Gericht. Einige seiner engsten Mitarbeiter waren in Tränen aufgelöst.

Richard war eine Mitschuld vorgeworfen worden im Zusammenhang mit einer ...

