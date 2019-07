Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Finanzminister nominieren Lagarde offiziell als künftige EZB-Präsidentin

Die EU-Finanzminister haben die Französin Christine Lagarde offiziell als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Wie der EU-Rat weiter mitteilte, soll die endgültige Ernennung der bisherigen Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) beim EU-Gipfel im Oktober erfolgen. Zuvor gibt es noch Konsultationen im EZB-Rat und mit dem Europaparlament.

Luxemburgs Finanzminister: Neuer IWF-Chef wohl ein Mann aus Europa

Ein männlicher Europäer dürfte nach dem Willen der EU-Finanzminister neuer Geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) und damit Nachfolger von Christine Lagarde in dem Amt werden, sagte der luxemburgische Ressortchef Pierre Gramegna in Brüssel. "Meine persönliche Vermutung ist, es könnte ein Er sein", sagte Gramegna bei seinem Eintreffen zur Sitzung der Finanzminister der Europäischen Union (EU) auf die Frage, ob ein Mann Lagarde nachfolgen werde. Es werde sich "definitiv" um einen Europäer handeln.

Frankreich führt 2020 Ökosteuer auf Flugtickets ein

Frankreich führt ab dem kommenden Jahr eine Ökosteuer auf Flugtickets ein. Die Abgabe soll zwischen 1,50 Euro und 18 Euro pro Ticket betragen, wie Verkehrsministerin Elisabeth Borne in Paris mitteilte. Der Höchstbetrag wird demnach für Businesstarife der Langstrecke fällig. Die Regierung rechnet mit einem Erlös von jährlich gut 180 Millionen Euro. Er soll vor allem der Bahn zugute kommen.

EU verabschiedet Notfallmaßnahmen für No-Deal-Brexit

Die Finanzminister der Europäischen Union (EU) haben bei ihrer Sitzung in Brüssel Notfallmaßnahmen für die Ausführung und Finanzierung des EU-Haushalts 2019 für den Fall eines Brexits ohne Austrittsabkommen verabschiedet. Ziel der Maßnahmen sei es, die Folgen eines No-Deal-Szenarios für die Finanzierung in einer Vielzahl von Bereichen wie zum Beispiel Forschung und Landwirtschaft abzumildern, erklärte der Ministerrat.

Eurogruppenchef Centeno hält Mitsotakis zu weiterer Haushaltsdisziplin an

Eurogruppenchef Mário Centeno hat den neuen griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zu weiterer Haushaltsdisziplin angehalten. "Wir müssen unsere Zusagen einhalten. Das ist der einzige Weg den ich kenne, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen", sagte Centeno in Brüssel bei einem Treffen der Finanzminister der Eurozone. "Zusagen sind Zusagen", betonte der Eurogruppenchef und portugiesische Finanzminister.

Banken fragen 2,144 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft kräftig abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden nur 2,927 Milliarden Euro nach 5,071 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 26 (Vorwoche: 29) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,144 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Finanzkraft der Kommunen driftet laut Studie auseinander

Die Finanzkraft der Kommunen in Deutschland driftet einer Studie zufolge trotz der allgemein guten Kassenlage immer stärker auseinander. Bei Steuereinnahmen, Investitionen, Rücklagen und Verschuldung gebe es deutliche regionale Unterschiede, geht aus dem Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hervor. Während Städte, Gemeinden und Kreise vor allem in Bayern und Baden-Württemberg überdurchschnittlich gut dastehen, gebe die wirtschaftliche Lage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Anlass zur Sorge.

BDEW lehnt Schulzes CO2-Steuer ab

Die Energiewirtschaft fordert einen CO2-Preis, die sich am Emissionshandel orientiert und nicht staatlich festgesetzt wird. Die Sektoren Verkehr und Wärme sollten in Höhe des jeweiligen Zertifikatesystems bepreist werden, heißt es in einem Gutachten des RWI Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum, das der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Auftrag gegeben hatte. Zugleich müssten die Stromsteuern deutlich gesenkt und die einkommensschwächsten Haushalte entlastet werden.

BDI warnt vor weiterer Eskalation im Streit um Transit über den Brenner

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor einer weiteren Eskalation des Streits um den Lkw-Transitverkehr auf der Brennerroute gewarnt. Der Transit über den Brenner sei für die gesamte europäische Wertschöpfung essenziell und für viele Transporte und Güter sei er auch "weitgehend alternativlos", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch dem Bayerischen Rundfunk. Sollte der Lkw-Transitverkehr Schaden nehmen, könnte die "gesamte europäische Wirtschaft" Schaden nehmen.

Trump attackiert in Streit um Botschafter-Einschätzung Theresa May

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Bekanntwerden kritischer Einschätzungen des britischen Botschafters in den USA heftige Attacken gegen Premierministerin Theresa May gefahren. Die scheidende Regierungschefin und ihre Mitarbeiter hätten beim Brexit "Chaos" angerichtet, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ich habe ihr gesagt, wie es getan werden sollte, aber sie hat sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen."

Erster US-Demokrat zieht sich aus Präsidentschaftsrennen zurück

Bei den US-Demokraten hat ein erster Präsidentschaftsanwärter das Handtuch geworfen. Der Abgeordnete Eric Swalwell gab seine Entscheidung bekannt, aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Oppositionspartei auszusteigen. "Heute endet unsere Präsidentschaftskampagne", erklärte der 38-Jährige. Er wolle die Erfahrungen der vergangenen Monate aber für seine weitere Arbeit im US-Kongress nutzen.

China fordert von den USA sofortigen Stopp von Waffenverkäufen an Taiwan

China hat die USA nachdrücklich aufgefordert, ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit Taiwan "sofort rückgängig zu machen". Der Verkauf von Waffen an Taiwan sei "ein schwerer Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip, ein grober Eingriff in Chinas innere Angelegenheiten und untergräbt Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen", erklärte Außenministeriumssprecher Geng Shuang. Peking habe bereits auf diplomatischem Wege offiziell Beschwerde eingereicht und seine "große Unzufriedenheit und energischen Widerspruch" zum Ausdruck gebracht.

Hongkongs Regierungschefin bezeichnet Auslieferungsgesetz als "tot"

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das geplante Auslieferungsgesetz, gegen das es seit Wochen beispiellose Proteste gibt, als "tot" bezeichnet. Es gebe "keinen Plan", das auf Eis liegende Gesetzgebungsverfahren wieder in Gang zu bringen, sagte Lam. "Das Gesetz ist tot." Allerdings gab die pekingtreue Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone nicht der Forderung der Protestbewegung nach, den Gesetzentwurf sofort zurückzuziehen.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,00%

Mexiko Verbraucherpreise Juni +0,06% (PROG: +0,06%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juni +0,30% (PROG: +0,31%) gg Vm

