Die harte Gangart von Vince Chhabria hat Bayer im Glyphosat-Prozess eine schwere Niederlage eingebrockt. Der US-Richter ist dafür bekannt, dass er Anwälte mitunter harsch angeht. Warum er Bayer dennoch Hoffnung macht.

Es ist kurz vor Mittag, als Vince Chhabrias Geduld plötzlich endet. Der Richter des Bezirksgerichts für den Northern District of California verhandelt im Saal vier des San Francisco Courthouse gerade ein Verfahren von weltweiter Relevanz: Facebook-Nutzer hatten das Unternehmen wegen angeblichen Missbrauchs der Privatsphäre verklagt. Ein Anwalt des IT-Konzerns schwadroniert minutenlang, warum die Mitglieder keinen Datenschutz erwarten dürften. Schließlich, so der Advokat, würden sie Persönliches freiwillig ins Netz stellen. Da bricht es aus Chhabria heraus: "Was Sie sagen", blafft er den Anwalt an, sei "das Gegenteil dessen, was Facebook selbst über Privatsphäre verbreitet".

Chhabrias launiger Aufritt von Ende Mai markiert eine Zäsur im Verhältnis der US-Justiz gegenüber dem Techriesen aus Palo Alto. Und er charakterisiert den Menschen, der das Schicksal des deutschen Bayer-Konzerns in der Hand hat. Denn der 49-jährige US-Richter verantwortet das Gesamtverfahren rund um den Unkrautvernichter Glyphosat, der für Bayer bisher verheerend verläuft. Der Richter gilt als sachlich nüchtern, emotional aufbrausend und politisch liberal - und als unkalkulierbares Risiko.

Bundesrichter verfügen in den USA über weitreichende Kompetenzen - erst recht, wenn es sich um solch große Verfahren handelt. Chhabria begleitet ein enormes Bündel von Klagen gegen Bayer. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist er mit mächtigen Befugnissen ausgestattet. Er bestimmt dabei über Zeitpläne und die Rahmenbedingungen der Prozesse auf Bundesebene - und gibt dem Konzern sogar etwas Hoffnung.

Blaupause für alle Klagen

Bereits in den kommenden Tagen dürften seine Entscheidungen wieder breit diskutiert werden. Der Jurist hat Anfang des Jahres den zweiten Glyphosat-Prozess gegen den deutschen Chemiekonzern geleitet, als die Geschworenen Bayer zu einer Strafe in Höhe von rund 80 Millionen Dollar verurteilten. Das Strafmaß könnte noch leicht sinken. Der Jury-Spruch galt als richtungsweisend für rund 13 000 Klagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...