BERLIN (Dow Jones)--Betreiber von Strom- und Gasnetzen müssen sich beim weiteren Netzausbau auf deutlich niedrigere Renditen einstellen. Der Bundesgerichtshof (BGH) gab am Dienstag einem Beschluss der Bundesnetzagentur statt, wonach die Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetzbetreiber deutlich sinken. Das teilten übereinstimmend die Deutsche Umwelthilfe, die Bundesnetzagentur und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit.

Rund 2 Milliarden Euro weniger für Verbraucher

Die Bundesnetzagentur hatte im Oktober 2016 beschlossen, die Zinsobergrenzen für Netzanlagen für den Zeitraum 2019 bis 2023 deutlich zu reduzieren. Demnach gelten für neue Investitionen nur noch 6,91 Prozent vor Steuern und für Altanlagen höchstens 5,12 Prozent vor Steuern. Zuvor seien die Raten von Unternehmen individuell festgesetzt worden, erklärte die Deutsche Umwelthilfe. Sie hätten demnach teils bei 9,05 Prozent für neue und 7,14 Prozent für alte Anlagen gelegen.

Die Netzbetreiber hatten gegen den Beschluss der Regulierungsbehörde geklagt. Zunächst mit Erfolg: Im März 2018 hatte das Oberlandesgericht in Düsseldorf die Bundesnetzagentur aufgefordert, die Eigenkapitalzinssätze zu überprüfen, da das Risiko nicht ausreichend berücksichtigt gewesen sei. Die Bundesnetzagentur hatte dagegen Beschwerde eingereicht, über die die BGH-Richter nun abschließend entschieden.

Durch das Grundsatzurteil würden die Verbraucher in den nächsten fünf Jahren um bis zu 2 Milliarden Euro entlastet, schätzt die Umwelthilfe. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner begrüßte das Urteil: "Seit langem ist es Stromkunden nicht vermittelbar, dass die Verzinsung für den Bau von Stromleitungen deutlich höher als die Rendite privaten Geldes ist." Auch ein Sprecher der Bundesnetzagentur nannte das Urteil eine "gute Nachricht für Strom- und Gasverbraucher".

BDEW: "Völlig falsche Signale"

Die Energiewirtschaft bezeichnete das Urteil indes als "nicht nachvolziehbar". Die niedrigeren Zinssätze seien "völlig falsche Signale" angesichts der Energiewende. "Die von der Bundesnetzagentur festgelegte Höhe der Eigenkapitalverzinsung für Investitionen in Strom- und Gasnetze gehört zu den niedrigsten in ganz Europa, und das, obwohl in Deutschland ein wesentlich höherer Bedarf am Aus- und Umbau der Energienetze besteht", erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer. Ein Gutachten im Auftrag des Verbandes habe gezeigt, dass die Zinssätze in Deutschland 0,79 Prozentpunkte unter dem europäischen Durchschnitt und 1,49 Prozentpunkte unter dem internationalen Durchschnitt liegen.

Der BDEW rechnet damit, dass im Zeitraum bis 2028 die Zinssätze für Gas und Strom nochmals erheblich sinken. "Dies würde es den Netzbetreibern erheblich erschweren, Kapitalgeber zu finden", so Kapferer. Um Investoren zu locken, müssten die Rahmenbedingungen für Netzinvestitionen kapitalmarktgerecht bleiben.

July 09, 2019

