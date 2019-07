NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten dürfte die Wall Street in den Dienstag starten, geprägt von Vorsicht der Anleger. Denn an den nächsten Tagen kann es eine Reihe von neuen Signalen für die weitere Geldpolitik geben. Im Tagesverlauf wird sich Fed-Chef Jerome Powell auf einer Konferenz äußern. Auch andere Fed-Vertreter werden mit Aussagen erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag stellt sich Powell einer Anhörung vor den beiden Kammern des Kongresses. Ebenfalls am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht.

Das Thema Zinsen hat sich vor allem wegen der im Juni starken US-Arbeitsmarktberichts wieder nach vorne geschoben, während die Handelskonflikte und die Irankrise eher im Hintergrund schwelen. Die Vorgaben von Asien und Europa sind sehr schwach. Eine Gewinnwarnung der deutschen BASF führt den Chemiesektor abwärts und weckt darüber hinaus generelle Konjunktursorgen.

Pepsico überzeugt mit Zahlen

Gegen den Trend legen Pepsico vorbörslich 0,3 Prozent zu. Der Snack- und Getränkekonzern hat im zweiten Geschäftsquartal von einem soliden organischen Wachstum in nahezu allen Vertriebsregionen profitiert. Der Konzern, bekannt für Marken wie Pepsi, Doritos und Quaker Oats, verdiente mehr als von Analysten erwartet. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte das US-Unternehmen.

Piper Jaffray könnten mit einer Übernahme im Blick stehen. Laut Wall Street Journal will die Bank für 485 Millionen Dollar Sandler O'Neill + Partners kaufen.

Daneben könnten Analysten die Kurse beeinflussen. Für die 3M-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach unten. RBC hat sie auf "Sectorperform" gesenkt. Apple halten sich in dem schwachen Umfeld immerhin unverändert. JP Morgan bleibt bei der Empfehlung "Overweight" und hat das Kursziel leicht angehoben.

Pfund unter Druck

Am Devisenmarkt tendiert der Euro weiter zur Schwäche. Größter belastender Faktor ist die Geldpolitik der EZB, deren weiter lockerer Kurs als sicher gilt. Dagegen ist unklar, in welchem Ausmaß die US-Notenbank die Zinsen senken wird. Der Euro fällt im Tief knapp unter 1,12 Dollar, zuletzt hatte er die Marke am 19. Juni unterschritten.

Noch schmalbrüstiger präsentiert sich das Pfund, das zum Dollar auf ein Jahrestief fällt und auch zum Euro nachgibt. Nachdem zum Thema Brexit zuletzt eher wenig zu hören war, scheint es wieder in den Vordergrund zu rücken. Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat gefordert, dass egal wer der neue Premierminister werde, dieser sich in einem zweiten Brexit-Referendum Rückendeckung holen müsse für seine Position. Seine Labour-Partei werde für einen Verbleib in der EU stimmen. Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es am 31. Oktober zu einem harten Brexit kommen könnte. Das Pfund wird aktuell mit 1,2451 Dollar gehandelt, verglichen mit 1,2518 am Vorabend.

Beim Ölpreis haben gegenwärtig die Angebotssorgen die Oberhand über die Sorgen wegen der Handelskonflikte. Vor allem die Zuspitzung des Streits mit dem Iran stützt die Preise trotz tendenziell festem Dollar. Für ein Barrel der Sorte WTI geht es um 0,6 Prozent auf 57,98 Dollar nach oben, Brent steigt um 0,5 Prozent auf 64,43 Dollar.

Gold schwächelt erneut. Seit dem starken US-Jobbericht vom Freitag nehmen Anleger Gewinne mit, getrieben von der Sorge, dass die US-Notenbank mit Lockerungen zurückhaltender ist als zuvor gedacht. Die Feinunze fällt um 0,2 Prozent auf 1.393 Dollar.

Auch die Schwächephase bei Anleihen hält noch etwas an, ebenfalls belastet von den Arbeitsmarktdaten. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys steigt um 0,8 Basispunkte auf 2,06 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,89 -0,4 1,90 69,0 5 Jahre 1,86 0,7 1,86 -6,2 7 Jahre 1,95 0,8 1,94 -30,0 10 Jahre 2,06 0,8 2,05 -38,7 30 Jahre 2,53 0,5 2,53 -53,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42 Uhr Mo, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1203 -0,11% 1,1212 1,1215 -2,3% EUR/JPY 121,92 +0,01% 121,96 121,86 -3,0% EUR/CHF 1,1136 -0,10% 1,1149 1,1140 -1,1% EUR/GBP 0,8999 +0,43% 0,8979 0,8966 -0,0% USD/JPY 108,83 +0,12% 108,78 108,66 -0,8% GBP/USD 1,2451 -0,53% 1,2487 1,2509 -2,5% Bitcoin BTC/USD 12.306,25 -0,27% 12.695,50 11.862,00 +230,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,98 57,66 +0,6% 0,32 +21,8% Brent/ICE 64,43 64,11 +0,5% 0,32 +16,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.393,19 1.395,60 -0,2% -2,42 +8,6% Silber (Spot) 15,04 15,04 -0,0% -0,00 -3,0% Platin (Spot) 809,26 816,00 -0,8% -6,74 +1,6% Kupfer-Future 2,62 2,66 -1,2% -0,03 -0,6% ===

