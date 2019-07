ProtectMyApp zeichnet sich durch das einfachste, kosteneffizienteste Konzept der Branche für den von Entwicklern aller Art geforderten Schutz von Android- und iOS-Anwendungen aus

Verimatrix(Paris:VMX), ein internationaler Anbieter von Sicherheits- und Analyselösungen zum Schutz von Geräten, Services und Anwendungen, gab heute die Einführung von ProtectMyApp bekannt. ProtectMyApp ist ein bahnbrechender, neuer Service, mit dem Entwickler kostengünstige Sicherheit für mobile Anwendungen erhalten. Gleichzeitig sorgt dieser Service für ein unübertroffenes Maß an Einfachheit und Sicherheit in der Schutzphase der App-Entwicklung.

Angesichts der immer stärker um sich greifenden Reverse-Engineering- und Manipulationsaktivitäten, die zu verheerenden Schwachstellen, finanziellen Verlusten und Datendiebstahl führen können, suchen Entwickler von mobilen Anwendungen nach effektiven Antworten auf die zunehmenden Cyber-Bedrohungen. Entwickler können sich jetzt bei www.ProtectMyApp.com registrieren, ihre fertiggestellten, kompilierten Applikationen bequem hochladen und erhalten innerhalb weniger Minuten die geschützte Anwendung zurück, ohne selbst über das erforderliche Sicherheits-Know-how zu verfügen.

"Damit bewegt sich Anwendungssicherheit in die richtige Richtung. ProtectMyApp ist der erste Cloud-Service, das Entwicklern bei Projekten jeder Größe ein neues Schutzkonzept bietet", so Asaf Ashkenazi, Chief Strategy Officer von Verimatrix (ehemals Inside Secure). "Angesichts der Einschränkungen hinsichtlich Zeit, Budget und Ressourcen entlastet ProtectMyApp Entwickler, die mit den erschreckenden Bedrohungen zu kämpfen haben, von denen wir jeden Tag in der Presse lesen. Jetzt laden sie einfach ihre Applikation hoch und erhalten sie umgehend vollständig geschützt zurück. Wofür bisher umfassendes Sicherheits-Know-how erforderlich und mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden war, das wird jetzt effizient von einem intelligenten, automatisierten Service erledigt, der den Schutz ohne Einbußen hinsichtlich der Benutzererfahrung optimiert."

Den Schutz gegen die größten Bedrohungen abonnieren

Nach der Anmeldung für den Service unter www.ProtectMyApp.com, erhalten Anwender für einen begrenzten Zeitraum kostenlosen Schutz für eine iOS- und Android-Anwendung. Der Schutz kann jederzeit für jede Version, einschließlich der Updates der Anwendung, abgerufen werden. Der cloudbasierte Service ist die Antwort auf die drängendsten Probleme der Branche. Dazu zählen:

Beeinträchtigte Geräte: Gehackte/verortete Geräte, Hooking-Frameworks, Debugger und Emulatoren stellen ein enormes Risiko dar, da sie die Sicherheitsbarrieren überwinden, mit denen Betriebssysteme die Apps im Gerät schützen.

Gehackte/verortete Geräte, Hooking-Frameworks, Debugger und Emulatoren stellen ein enormes Risiko dar, da sie die Sicherheitsbarrieren überwinden, mit denen Betriebssysteme die Apps im Gerät schützen. Reverse Engineering: Angreifer analysieren Apps, um Geheimnisse zu entschlüsseln und die Informationen zu erhalten, die sie für einen Angriff auf eine App benötigen.

Angreifer analysieren Apps, um Geheimnisse zu entschlüsseln und die Informationen zu erhalten, die sie für einen Angriff auf eine App benötigen. Umverpackung: Obwohl diese Methode in der Presse kaum Beachtung findet, wird Malware häufig durch Umverpackung einer legitimen Anwendung verbreitet. Dabei wird eine Original-App zerlegt, Code hinzugefügt und die Anwendung dann mit scheinbarem Originaldesign und Originalfunktionen veröffentlicht. Tatsächlich ist die App dann das Trojanische Pferd für Hacker.

Obwohl diese Methode in der Presse kaum Beachtung findet, wird Malware häufig durch Umverpackung einer legitimen Anwendung verbreitet. Dabei wird eine Original-App zerlegt, Code hinzugefügt und die Anwendung dann mit scheinbarem Originaldesign und Originalfunktionen veröffentlicht. Tatsächlich ist die App dann das Trojanische Pferd für Hacker. Rogue-Zugriff: Die meisten Apps verbinden sich mit einem Cloud-Service. Da eine App von ihrem Service als relativ vertrauenswürdig angesehen wird, kann sie unter Umgehung der Firewalls und anderer Schutzmechanismen des Netzwerks direkt auf den Service zugreifen. Eine manipulierte App kann den Netzwerkschutz des Services außer Kraft setzen, um Schwachstellen in der Schnittstelle des Services zu entdecken und den Service selbst manipulieren.

Funktioniert bei allen Arten von Applikationen

ProtectMyApp ist mit Sicherheitstechniken ausgestattet, die Schutz vor allen oben aufgeführten Bedrohungen bieten, die eine Rufschädigung bewirken, Umsatzerlöse mindern und vertrauliche Daten kompromittieren können. ProtectMyApp ist eine unkomplizierte, innovative Option für Entwickler, die sich bei ihren Anwendungen auf höchste Sicherheit verlassen wollen, unabhängig davon, ob eine Anwendung als Schnittstelle zum Beispiel in einem Flugzeug oder einem Fahrzeug oder als Benutzeroberfläche für Banken-, Spiele- oder Medizinprodukte entwickelt wurde.

Die einzigartigen Funktionen von ProtectMyApp bieten Entwicklern:

Schutz: Der automatisierte Schutz erfordert keine manuelle Einstellung von Schutzpunkten. Intelligente Optimierung bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Leistung, während die unübertroffenen Selbstschutzfunktionen unabhängig von der Sicherheitsstufe des Geräts/Betriebssystems sind.

Erkennung: Kombiniert Client-Sicherheit mit leistungsstarker Cloud-Intelligenz zur Erkennung potenzieller Katastrophen schon im Vorfeld. Die Schutzdaten der Anwendung werden an ProtectMyApp gesendet, das die mithilfe einer leistungsstarken Analysetechnologie generierten Sicherheitswarnungen für Entwickler ausgibt.

Aktion: Gibt Entwicklern die Möglichkeit, die Ausführung einer Applikation zu stoppen, wenn eine unmittelbare Bedrohung erkannt wird. Auf diese Weise können Entwickler Exploits verhindern, bevor Schaden entsteht, Anwendungen, die auf Emulatoren oder Debuggern laufen, den Zugriff auf den Service verweigern und verhindern, dass geklonte oder umverpackte Anwendungen den Service nutzen.

"ProtectMyApp ist ein leistungsstarker Service, der Anwendungen in wenigen Minuten schützt, und das zu einem erschwinglichen Service-Abonnement. Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen den Schwachstellen einer Smartphone-App, die ausgenutzt werden, und den Schwachstellen, die nie unentdeckt bleiben", ergänzte Ashkenazi. "Dieser Service ist tatsächlich einzigartig in der Branche, denn er ermöglicht es Entwicklern, den Schutz von Anwendungen mithilfe einer bewährten, führenden Technologie zu automatisieren, ohne ihr Budget zu strapazieren."

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris VMX) ist ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Analyselösungen zum Schutz von Geräten, Services und Applikationen in zahlreichen Märkten. Viele der weltweit größten Diensteanbieter und führenden Innovatoren vertrauen auf Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, die Kunden jeden Tag für mobile Apps, Unterhaltung, Banktransaktionen, Gesundheitsfürsorge, Kommunikation und Transport nutzen. Verimatrix bietet benutzerfreundliche Softwarelösungen, Cloud-Services und Silikon-IP, die sich durch unübertroffene Sicherheit und Business Intelligence auszeichnen. Seit über zwei Jahrzehnten setzt Verimatrix seine Technologie zum Schutz der Lösungen für ein breites Kundenspektrum ein, darunter Entwickler von IoT-Software, Gerätehersteller, Halbleiterhersteller, Diensteanbieter und Content-Distributoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

