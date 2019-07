Die Securities and Exchange Commission (SEC) erklärte in einer Einreichung am Montag dem US-Bundesgerichtshof, warum es so lange gedauert hat, Volkswagen und seinen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zu verklagen, nachdem sich der Automobilhersteller 2017 wegen des Dieselbetrugsskandals schuldig bekannt hatte, so das "WSJ". Bereits im März hatte die SEC in San Francisco ein Klage eingereicht, in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...