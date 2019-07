Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media konnte am Montag leicht zulegen. Ausgehend von 13,94 Euro zum Börsenschluss am Freitag ging es zeitweilig deutlich über die Marke von 14 Euro. Doch bereits im Laufe des Börsentages war es mit der positiven Stimmung wieder vorbei. Am Dienstag im frühen Handel rutschten die Papiere sogar wieder unter 13,70 Euro. Wie der weitere Weg der Aktie von ProSiebenSat.1 nun aussehen könnte, darin sind sich die Analysten in ihrer Einschätzung allerdings nicht ganz einig. Halten ... (Achim Graf)

