Dallas (ots/PRNewswire) - Antuit, ein von Goldman Sachs finanzierter Anbieter von KI-Lösungen, gab die Ernennung von Franck Cohen, einem Vorreiter im Bereich Cloud-Software für Unternehmen, in den Vorstand von Antuit bekannt. Zuletzt war er President of Digital Core & Industry Solutions für SAP. Als führender Anbieter von Cloud-basierten KI-Lösungen für Einzelhandels-, Konsumgüter- und Produktionsunternehmen liefert Antuit überdurchschnittliche Geschäftsergebnisse in den Bereichen Prognose, Lieferkette, Preisgestaltung, Promotion und Personalisierung.



Cohen ist weltweit anerkannt bei der Nutzung der Cloud zur Transformation von ERP und bekannt für radikale Ansätze bei Geschäftsprozessen. Er ist ein innovativer Manager für Unternehmenssoftware mit über 30 Jahren globaler Erfahrung. Während seiner Zeit bei SAP war Cohen sieben Jahre lang Präsident von EMEA und leitete die letzten drei Jahre das Digital Core Lab, das für die Entwicklung aller ERP- und Branchenvertikalen des Unternehmens verantwortlich war.



Cohen trifft im Vorstand von Antuit auf weitere anerkannte Führungskräfte, darunter Kumar Mahadeva, der Gründer und ehemalige CEO von Cognizant Technologies. Kumar kommentierte: "Da ich von Anfang an Teil von Antuit war, habe ich das starke Wachstum miterlebt, indem mit KI Geschäftsergebnisse in großem Umfang erzielt wurden. Mit Francks Eintritt in unseren Vorstand wird seine Expertise im Bereich des Aufbaus von Enterprise-Cloud- und KI-Lösungen dazu beitragen, dass Antuit seine Führungsposition ausbaut."



"Wir freuen uns, dass Franck Cohen in unseren Vorstand aufgenommen wurde. Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Cloud und Digital Solutions werden Antuits Mission, das führende KI-Unternehmen zu sein, weiter voranbringen. Franck teilt unsere Vision, wohin die Entwicklung der Branche geht und wie in die Kerngeschäftsprozesse eingebundene KI-Lösungen eine echte digitale Transformation vorantreiben", sagte Craig Silverman, Group CEO von Antuit.



Cohen hatte mehrere Führungspositionen bei SAP inne und konzentrierte sich dabei auf Cloud- und Machine- Learning-Geschäftsanwendungen. "Um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden, setzen Unternehmen auf KI und Cloud, um den Wert für die Kunden zu erhöhen und signifikante Ergebnisse zu erzielen. Antuit hat diesen Code geknackt, um Intelligenz in Schlüsselgeschäftsprozesse einzubringen, und zwar in großem Maßstab. Antuit hat ein großes Wachstumspotenzial und ich freue mich, dem Vorstand des Unternehmens beizutreten", sagt Franck Cohen.



Cohen ist auch Mitglied des SUSE Advisory Board und wird häufig als Branchenführer und Experte für ERP, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen befragt. Er begann seine Karriere erfolgreich mit der Gründung eines ERP-Reseller-Unternehmens in Frankreich. Cohen kam später zu Intentia, einem schwedischen ERP-Unternehmen. Er studierte Mathematik und Elektrotechnik an der Universität Tel Aviv.



Antuit ist der führende Anbieter von KI-basierten Lösungen für Einzelhandels-, Konsumgüter- und Produktionsunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung überdimensionaler Geschäftsergebnisse. Unsere KI-Lösungen verbessern die Genauigkeit bei der Bedarfsplanung, S&OP, DSD-Erfüllung, Trade Promotion, Retail Lifecycle Pricing und Personalisierung. Die Führungskräfte von Antuit, bestehend aus Branchenführern von Accenture, IBM und SAS, und unser Team aus Doktoranden, Datenwissenschaftlern, Technologen und Domänenexperten, sind bestrebt, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Antuit wird von Goldman Sachs und Zodius Capital finanziert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.antuit.com.



