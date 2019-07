Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Damian Brewer bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen inzwischen bestätigten Medienbericht, wonach Frankreich ab Anfang 2020 eine Umweltsteuer auf Flugtickets erheben will. Für Air France-KLM könnte diese Steuer einen Anreiz bieten, sich von mehr regionalen Routen zurückzuziehen und das profitable Geschäft der niederländische Billigfluggesellschaft Transavia auszubauen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 08:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 08:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-07-09/16:14

ISIN: FR0000031122