Auch am zweiten Handelstag der Woche ist es mit den US-Aktien leicht abwärts gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 26 713,21 Punkte nach. Nachdem am Freitag ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht den Zinsfantasien der Investoren einen Dämpfer verpasst hatte, gingen die Börsenkurse in einen moderaten Korrekturmodus über.

Am Monatsanfang hätten Händler noch mit einer Zinssenkung im Juli gerechnet sowie mit einer weiteren zum Jahresende, sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. "Nach dem respektablen Arbeitsmarktbericht passen sie nun ihre Schätzungen entsprechend an". Die US-Notenbank Fed könnte die Erwartungen am Markt wieder etwas dämpfen. Am Mittwoch wird Fed-Chef Jerome Powell Vertretern des Repräsentantenhauses zur Geldpolitik Rede und Antwort stehen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 2971,09 Punkte leicht nach unten. Der Index hatte in der vergangenen Woche den Sprung über die Marke von 3000 Punkten nur denkbar knapp verpasst. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte rückte um 0,05 Prozent auf 7789,66 Punkte moderat vor.

Vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichte sind kursbewegende Nachrichten weiterhin Mangelware. Pepsico veröffentlichte am Dienstag als einer der ersten großen US-Konzerne Quartalszahlen. Analystin Judy Hong von Goldman Sachs bezeichnete das Zahlenwerk des Getränkeriesen als "weitgehend im Rahmen der Erwartungen". Der Kurs der Aktie trat mit 132,50 Dollar quasi auf der Stelle. Seit Jahresbeginn war er um rund 20 Prozent gestiegen. Papiere des Kontrahenten Coca-Cola gaben leicht nach.

Eine Kursrakete von 35 Prozent auf knapp 65 US-Dollar zündeten die Aktien von Acacia Communications. Der US-Netzwerk-Spezialist Cisco will sich in der Netzwerktechnik verstärken und bietet 70 Dollar je Acacia-Aktie. Das Volumen des Deals beläuft sich auf rund 2,6 Milliarden Dollar, die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein. Cisco-Titel legten leicht zu./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0195 2019-07-09/16:22