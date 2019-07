Köln (ots) - Die rasante technologische Entwicklung in der Digitalisierung und Vernetzung stellt hohe Anforderungen an die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen. Die Finanzfunktion kann hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten als strategischer Business Partner mit klarem Fokus auf Zukunftsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Hierzu bedarf es einer schlagkräftigen Finanzorganisation, die auf Agilität und Flexibilität ausgerichtet ist, gleichzeitig aber auf festen Strukturen, klaren Prozessen und ausgeprägter Fach- und Methodenkompetenz basiert. Dazu müssen die technischen, strukturellen und personellen Voraussetzungen geschaffen werden. Dies erfordert auch grundlegende Anpassungen bei Aus- und Weiterbildung sowie den Veränderungswillen jedes Einzelnen.



Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass dieser "Wandel der Finanzfunktion" in der Praxis bisher nur ansatzweise stattgefunden hat. Der 73. Deutsche Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft wird dieses hochaktuelle Thema deshalb aus unterschiedlichen Perspektiven der Wirtschaftspraxis und Wissenschaft aufgreifen.



TERMIN: Mittwoch / Donnerstag, 18./19. September 2019 TAGUNGSORT: Hotel InterContinental / Düsseldorf



