BERLIN (Dow Jones)--Die Ökostrombranche hat ihr Konzept für eine CO2-Steuer vorgestellt und eine deutlich stärkere Belastung konventioneller Stromproduzenten gefordert. Für Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen und einer Leistung von mehr als 2 Megawatt müsse ein Mindestpreis von 60 Euro pro Tonne Kohlendioxid eingeführt werden, heißt es in dem Konzept, das der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) am Dienstag in Berlin vorstellte.

Zwar sind Kohlekraftwerke bereits im europäischen Emissionshandelssystem ETS berücksichtigt, doch der Preis für ein Zertifikat von aktuell 26 Euro ist dem Verband zu niedrig. Deswegen müsse er noch im kommenden Jahr angehoben werden und auch danach abhängig von den Marktentwicklungen der Zertifikate weiter steigen. Die 60-Euro-Marke ist dabei die geforderte Untergrenze: Sobald der reale Zertifikatepreis 40 Euro übersteigt, soll ein pauschaler Zuschlag von 20 Euro fällig werden. Bei einem ETS-Preis von 50 Euro im Markt erhöht sich der CO2-Preis damit auf 70 Euro. Damit stellt sich der Verband gegen den Vorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die konventionelle Stromproduzenten nicht stärker belasten will.

Flugzeuge sollen auf "grünes" Kerosin setzen

Um beim Klimaschutz voranzukommen, fordert der Verband auch im Gebäudebereich eine Gebühr von 60 Euro. Für den Verkehr sieht das Konzept eine Treibhausgasminderungsquote vor. Sie soll von 6 Prozent im Jahr 2020 auf 16 Prozent bis 2030 steigen. Im Luftverkehr soll der Treibstoff bis 2035 komplett durch "grünes" Kerosin, also Biosprit, ersetzt werden. "Wir müssen uns ehrlich machen, was die Kosten des Ausstoßes von klimaschädlichem Kohlendioxid betrifft und deshalb einen ehrgeizigen Ansatz bei der CO2-Bepreisung wählen", erklärte BEE-Präsidentin Simone Peter. "Nur so schaffen wir effektive Preisanreize, um klimafreundliche Investitionen anzuregen."

Steuereinnahmen von 8,2 Milliarden Euro

Der Verband geht von Steuereinnahmen von rund 8,2 Milliarden Euro aus, die wieder an die Bevölkerung ausgezahlt werden sollen. Ähnlich wie das Bundesumweltministerium und die Grünen sieht das BEE-Konzept eine Pro-Kopf-Pauschale vor. So sollten für den Bereich Wärme rund 100 Euro jährlich an alle Deutschen ausgezahlt werden. Der Verband sieht auch Entlastungen im Gebäudesektor vor, getrennt nach Mietern und Hausbesitzern. Zugleich sollten die Stromsteuern gesenkt und die Investitionen in Elektromobilität erhöht werden.

Eine Einbeziehung der Sektoren in den europäischen Emissionshandel, wie ihn die FDP oder der BDEW fordern, lehnt die Ökostromindustrie ab: "Wer mit dem ETS-System argumentiert, will etwas auf die lange Bank schieben", sagte BEE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm. "Wir können nicht warten, bis das in Europa angepasst wurde."

