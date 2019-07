Ein Blick auf den KMU-Anleihen-Markt von Thomas Mühlberger

Transparente und kontinuierliche Kommunikation ist ein wesentlicher Baustein für den langfristigen Erfolg am Kapitalmarkt. Noch nicht alle Anleiheemittenten haben dies verinnerlicht. Die Herbstkonferenz bietet eine neue Plattform.

"Anleiheinvestoren werden in der zweiten Jahreshälfte wählerischer und nur noch bei ausgesuchten, qualitativ hochwertigen Emissionen zugreifen", haben wir in unserer letzten Fußnote prognostiziert. Qualitativ hochwertiger meint damit aber nicht nur ein stabiles Rating, einen gesunden Cashflow und eine positive Unternehmensentwicklung. Genauso wichtig ist eine transparente und regelmäßige Kommunikation mit Investoren, Analysten und Medien. Das gilt umso mehr, sollte sich die Konjunktur tatsächlich eintrüben. Denn Anleger reagieren verschreckt auf schlechte Nachrichten. Nur, wer die Investoren erfolgreich mitnimmt, kann sich einer negativen Stimmung am Gesamtmarkt entziehen.

Vertrauen

Doch viele Unternehmen mit laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...