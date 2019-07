Italiens größte Bank könnte sein Auslandsgeschäft in eine Holding einbringen. Dahinter steckt Kalkül, denn das hätte Auswirkungen auf die Zinsen.

Italiens größte Bank Unicredit sucht Insidern zufolge nach Wegen, ihre Töchter in Deutschland und Österreich vom riskanteren Inlands-Geschäft abzuschotten. Das Auslandsgeschäft könne in eine Holding eingebracht und damit wohl günstiger refinanziert werden, sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

UniCredit suche derzeit nach Beratern, die der Bank dabei helfen könnten, sagte einer der Insider. Die Zeitungen "Il Sole 24 Ore" und "Il Messaggero" berichteten, Unicredit wolle die Holding in Deutschland ansiedeln. In ihr sollten die HypoVereinsbank, die Bank Austria sowie die Töchter in Osteuropa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...