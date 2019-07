Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Haushaltsgerätekonzern Haier konnte seine globale Strategie verbessern und bietet seit seinem Einstieg in den philippinischen Markt 2012 eine größere Auswahl unterschiedlichster Produkte sowie personalisierte Dienstleistungen für philippinische Verbraucher.



Im ersten Halbjahr 2019 konnte Haier Philippines 112 Prozent seines anvisierten Verkaufsumsatzes erzielen, eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Verkauf von hochwertigen Produkten wie selbstreinigenden Klimaanlagen erreichte einen neuen Höchststand. Von den sieben wichtigsten Verkaufskanälen der Philippinen arbeiten sechs mit Haier zusammen, was Haier zur Mainstream-Marke der Hauptverkaufskanäle macht.



Haier hat sich ergiebig bemüht, seine Produkte auf den Bedarf und die regionalen Bedingungen der philippinischen Kunden anzupassen und zu lokalisieren. Eine dieser Bemühungen fand in den Küchengeräten statt. Haier erneuerte den Hochkapazitäts-Gasherd für die Philippinen, der bei Markteinführung sofort hohe Akzeptanz fand.



Weiterhin hat sich Haier Philippines, die von je her Wert auf erweiterte Lokalisierung legen, der Förderung von jungen Filipinos verschrieben. Laut Haiers Managementphilosophie ist jeder Meister seines/ihres eigenen Stands, selbst wenn diese/r gerade erst die Schulausbildung beendet hat.



Um auch den Trend der hochwertigen, vernetzten Haushaltsgeräte zu nutzen, möchte Haier zudem seine internationalen Verbindungen und die Produktoptimierung stärken und wie bisher mit relevanten philippinischen Unternehmen und Abteilungen eng zusammenarbeiten, um die Haier Produkte und das Serviceangebot besser auszuarbeiten.



Während seines enormen geschäftlichen Erfolgs widmet sich Haier Philippines auch gemeinnützigen Projekten.



Erst kürzlich veranstaltete Haier Philippines eine Geburtstagsfeier für Kinder, die in sozialen Einrichtungen leben, und spendete Farbfernseher, Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte sowie Lebensmittel und Schulmaterial für die Kinder.



