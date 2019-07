EU beschließt neue Notfallmaßnahmen für Brexit ohne Abkommen

BRÜSSEL - Die EU hat weitere Notfallmaßnahmen für den Fall eines Brexits ohne Austrittsabkommen getroffen. Die Mitgliedstaaten verabschiedeten am Dienstag in Brüssel Regelungen, die zum Beispiel eine Fortsetzung von bereits vereinbarten Zahlungen an britische Landwirte und Forschungsinstitute ermöglichen sollen. Voraussetzung für ihre Anwendung wäre allerdings, dass Großbritannien auch im Fall eines ungeregelten EU-Austritts weiter seinen im EU-Haushaltsplan 2019 vereinbarten Beitrag zahlt.

Labour will bei zweitem Brexit-Referendum für Verbleib in EU werben

LONDON - Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hat den künftigen konservativen Premierminister zu einem zweiten Brexit-Referendum aufgerufen. In einem Schreiben an alle Mitglieder der größten Oppositionspartei machte Corbyn am Dienstag zudem deutlich, dass seine Partei in diesem Fall für einen Verbleib in der EU werben werde.

Kreise: Finanzminister nominieren Lagarde offiziell für EZB-Spitze

BRÜSSEL - Die Euro-Finanzminister haben die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, offiziell für die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Das verlautete am Rande des Finanzministertreffens am Dienstag in Brüssel aus Diplomatenkreisen.

Putin will keine Sanktionen gegen Georgien erlassen

JEKATERINBURG - Trotz Forderungen russischer Politiker nach Sanktionen gegen Georgien will Kremlchef Wladimir Putin auf Strafmaßnahmen verzichten. "Um unsere Beziehungen nicht zu erschweren, würde ich nichts unternehmen", sagte der russische Präsident am Dienstag in Jekaterinburg.

Frankreich erhebt ab 2020 Umweltsteuer auf Flugtickets

PARIS - Frankreich will ab Anfang 2020 eine Umweltsteuer auf Flugtickets erheben. Die Ökosteuer werde je nach Art des Tickets zwischen 1,50 und 18 Euro betragen, erklärte die französische Verkehrsministerin Élisabeth Borne am Dienstag. Demnach werde die Steuer für alle Flüge gelten, die in Frankreich starten. Ausnahmen gebe es für Anschlussflüge und Flugreisen auf die französische Mittelmeerinsel Korsika und in die französischen Überseegebiete.

Luxemburgs Finanzminister offen für europaweite Klimaabgabe

BRÜSSEL - Luxemburg steht einer europaweiten Klimaabgabe offen gegenüber. "Ich finde, es wäre gut, wenn die Einkünfte von Europa auch mit den Prioritäten von Europa übereinstimmen", sagte Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna am Dienstag beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. "Eine Ressource, die auf Plastik oder CO2-Ausstößen basiert wäre, wäre eine interessante Lösung."

Neue griechische Regierung in Athen vereidigt

ATHEN - Zwei Tage nach dem Sieg der Konservativen bei den griechischen Parlamentswahlen ist am Dienstag die neue Regierung unter Regierungschef Kyriakos Mitsotakis vereidigt worden. Dies berichtete das Staatsfernsehen (ERT). Neben dem Regierungschef und einem Vizeministerpräsidenten gibt es 18 Minister.

Weniger Aufträge für deutsche Elektroindustrie

FRANKFURT - Die deutsche Elektroindustrie ist auch im Mai nicht richtig in Schwung gekommen. Wie in den Vormonaten gingen weniger Bestellungen bei den Unternehmen ein als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Besonders schwach war die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Euroraums, wo der Bestellwert 12,3 Prozent unter dem Vorjahresmonat lag. Um 3,9 Prozent gestiegene Aufträge aus dem Inland sorgten letztlich für ein Gesamtminus von 3,5 Prozent.

Iran informiert über Teilausstieg aus Atomdeal - Frist von 60 Tagen

TEHERAN - Der Iran hat die EU über seine Entscheidung für eine höhere Urananreicherung informiert. Medienangaben zufolge teilte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif in einem Schreiben an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit, dass der Iran sich nicht mehr an die im Wiener Atomabkommen festgelegte Obergrenze von 3,67 Prozent halten werde. In dem Schreiben habe Sarif erneut betont, dass der Iran die Verpflichtungen aus dem Vertrag wieder erfüllen werde, sobald auch die anderen Vertragsparteien, vor allem die USA, ihren Verpflichtungen nachkämen. Sollte dies nicht binnen 60 Tagen geschehen, werde der Iran Anfang September die dritte Phase des Teilausstiegs beginnen.

Trotz Widerstands Chinas genehmigen USA Waffengeschäft mit Taiwan

WASHINGTON - Die USA wollen ungeachtet des Widerstands aus Peking Waffen im Wert von etwa zwei Milliarden Dollar (etwa 1,7 Milliarden Euro) an Taiwan verkaufen. Entsprechende Pläne habe das US-Verteidigungsministerium genehmigt und dem Kongress gemeldet, teilte das Pentagon am Montagabend (Ortszeit) in Washington mit. Dabei geht es unter anderem um 108 Panzer vom Typ M1A2T Abrams sowie 250 Stinger-Raketen, Maschinengewehre und Ausrüstung.

ROUNDUP: Große Probleme beim Kampf gegen Geldwäsche auf dem Immobilienmarkt

KÖLN - Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes beklagt eine "extreme Anfälligkeit" des Immobilienmarktes für dubiose Geschäfte - und große Probleme, Kriminellen hier auf die Schliche zu kommen. Wie die beim Zoll angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) am Dienstag in Köln mitteilte, betrafen von insgesamt 77 252 Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im vergangenen Jahr nur rund 3800 Fälle den Immobiliensektor.

