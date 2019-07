Frisco, Texas (ots/PRNewswire) - Argon Medical Devices, Inc., ein weltweit vertretener Hersteller von medizinischen Spezialprodukten, die in interventionellen Verfahren zum Einsatz kommen, hat heute den Abschluss eines endgültigen Lizenzvertrags mit Hatch Medical, L.L.C. ("Hatch Medical"), über die weltweiten Alleinrechte für Vermarktung und Vertrieb der Scorpion TIPS-Zugangssysteme bekanntgegeben.



"Wir begrüßen die Aufnahme der Scorpion TIPS-Zugangssysteme in unser Produktportfolio. Diese Technologie hat das Potenzial, bei diesem Krankheitsbild die Lösung der ersten Wahl zu werden", sagte George A. Leondis, President und CEO von Argon Medical Devices, Inc. "Diese Partnerschaft ist eine erstklassige strategische Chance für Argon, um unsere Kunden mit einen weiteren Best-in-Class-Produkt für interventionelle Verfahren zu beliefern."



"Wir sind glücklich darüber, für dieses verfahrensverändernde Produktsortiment einen so starken Partner gefunden zu haben. Argon Medical hat den Ruf als weltweit führender Produktentwickler mit unglaublicher Fachkompetenz und einem weltweiten Vertriebsnetz", sagte Paul Gianneschi, geschäftsführender Direktor und Gründer von Hatch Medical.



Ein transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt (TIPS) ist ein unter Röntgenkontrolle in der Leber angelegter Trakt, um zwei Venen innerhalb der Leber miteinander zu verbinden. Patienten, bei denen TIPS-Verfahren angezeigt sind, leiden häufig an Pfortaderhochdruck, oft verursacht durch Hepatitis-C und alkoholbedingte Zirrhose.



"Mit der Aufnahme des Scorpion TIPS-Zugangssystems in unser Produktportfolio untermauert Argon sein unermüdliches Engagement für die Diagnose und Patienten von Patienten mit Lebererkrankungen", sagte Christian A. Chilcott, Senior Vice President of Global Marketing bei Argon. "Laut Schätzungen wird jedes Jahr bei 4,5 Millionen Menschen eine Lebererkrankung festgestellt, die in mehr als 40.000 Fällen tödlich endet. Die Scorpion TIPS-Zugangssysteme sind die ersten Leberzugangssysteme ihrer Art, mit denen der Arzt die Richtung und den Winkel der Nadelspitze zuverlässig kontrollieren kann. Dies verbessert den Behandlungserfolg."



Informationen zu Argon



Argon Medical Devices, Inc., mit Sitz in Frisco im US-Bundesstaat Texas ist ein weltweit vertretener Hersteller von medizinischen Spezialprodukten, die in interventionellen Verfahren zum Einsatz kommen. Argon bietet ein umfassendes Produktportfolio von Einweg-Medizinprodukten, die für die interventionelle Radiologie, interventionelle Onkologie und Gefäßchirurgie bestimmt sind. Die Marke Argon ist bekannt für Best-in-Class-Produkte, die den Behandlungserfolg verbessern.



Informationen zu Hatch Medical, L.L.C.



Durch ein Netzwerk aus Erfindern, Patentanwälten, Biomedizintechnikern und OEM-Produktionspartnern entwickelt und vermittelt Hatch Medical gemeinschaftlich minimal-invasive Medizinprodukte zur Diagnose und Behandlung von vaskulären und onkologischen Erkrankungen.



