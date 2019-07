Absolute Spitzenposition für Kundenzufriedenheit und Glaubwürdigkeit des Anbieters

OneStream Software LLC, einem führenden Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, wurde in der EPM-Marktstudie (Enterprise Performance Management) "Wisdom of Crowds" von Dresner Advisory Services mit 5 von 5 möglichen Punkten im zweiten Jahr in Folge die höchste Wertung zuerkannt. Im vergangenen Jahr wurde die Studie als Marktstudie für Unternehmensplanung bezeichnet.

Dem Bericht zufolge sticht OneStream Software weiterhin als Marktführer aus dem Wettbewerberfeld heraus und wird bei allen Kennzahlen deutlich höher als die Gesamtstichprobe bewertet. Das Unternehmen erhielt in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Glaubwürdigkeit des Anbieters die höchste Wertung. OneStream erhielt im zweiten Jahr in Folge in den meisten Beurteilungskategorien die höchsten Bewertungen, darunter in den Kategorien Vertrieb, Preis-Leistungs-Verhältnis, Produkt und technischer Support. "Wir gratulieren OneStream zu den erneut sehr guten Ergebnissen bei der diesjährigen Marktstudie für Enterprise Performance Management", so Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory Services.

Die in der EPM-Marktstudie Wisdom of Crowds 2019 vorgestellten Ergebnisse basieren ausschließlich auf Kundenbefragungen. Dies war das zweite Jahr, in dem OneStream bei der Studie berücksichtigt wurde. Es handelt sich um den vierten unabhängigen Forschungsbericht in den vergangenen zwei Monaten, in denen OneStream basierend auf dem Feedback der Kunden anerkannt und empfohlen wird.

"Im zweiten Jahr in Folge die höchstmögliche Empfehlung bei einer Kundenbefragung zu erzielen, ist eine klare Bestätigung unseres Anspruchs, unseren Kunden 100-prozentigen Erfolg zu liefern. Dass wir ebenfalls im zweiten Jahr in Folge von Dresner Advisory Services die höchste Wertung in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Glaubwürdigkeit des Anbieters erhalten haben, spricht für unsere Strategie der organischen Entwicklung einer umfassenden, einheitlichen CPM-Plattform, die komplexe Integrationen überflüssig macht und es so Unternehmen ermöglicht, Finanzprozesse zu rationalisieren, betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu optimieren und die Finanzabteilung digital umzugestalten, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen", so Tom Shea, CEO von OneStream Software.

Die Studie "Wisdom of Crowds" von Dresner Advisory Services basiert auf Daten, die über Nutzungs- und Bereitstellungstrends, Produkte und Anbieter gesammelt wurden. Benutzer in allen Rollen und Branchen trugen dazu bei, einen vollständigen Überblick über Realitäten, Pläne und Wahrnehmungen des Marktes zu geben.Zugriff auf die EPM-Marktstudie Wisdom of Crowds 2019 erhalten Sie unter https://info.onestreamsoftware.com/dresner-epm-market-study-2019

Über Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services wurde von Howard Dresner gegründet, einem unabhängigen Analysten, Autor, Lektor und Unternehmensberater. Dresner Advisory Services LLC legt den Fokus auf den Aufbau und Ausbau von Meinungsführerschaft im Bereich Business Intelligence (BI), Informationsmanagement, Performance Management und angrenzenden Gebieten.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer modernen CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. Die einheitliche Plattform von OneStream kann in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden. Sie gestattet es Unternehmen, das Finanzwesen zu modernisieren, mehrere Altanwendungen zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten für Finanzsysteme zu senken. Dank OneStream benötigen Finanzabteilungen weniger Zeit für die Datenintegration und Systemwartung. So steht mehr Zeit für die Steigerung der Performance des Unternehmens zur Verfügung.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.OneStreamSoftware.com.

