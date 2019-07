Basel (awp) - Lonza hat 15 Millionen Dollar in den Ausbau seines Standorts in Tampa im US-Bundesstaat Florida investiert. Die Erweiterung der Entwicklung- und Fertigungskapazitäten für feste orale Dosierungsformen sei abgeschlossen, meldete der Pharmazulieferer am Dienstagabend. Als Teil des mehrjährigen Investments verfüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...