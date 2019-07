Tagesausblick für 10.07.: DAX auf dem Rückzug, BASF und Fed-Chef Jerome Powell im Fokus

Henry Philippson,

Am deutschen Aktienmarkt haben auch am Dienstag die roten Vorzeichen überwogen. Der DAX rutschte wieder deutlich unter die Marke von 12.500 Punkten, die er erst vor gut einer Woche erobert hatte. Schlusslicht in Frankfurt waren die Aktien des Chemiekonzerns BASF, der am Montag nachbörslich überraschend eine Gewinnwarnung veröffentlicht hatte (siehe unten). Anleger blicken nun gespannt auf Fed-Chef Jerome Powell, der am Mittwoch und Donnerstag dem US-Kongress Rede und Antwort steht. Anleger erhöffen sich insbesondere Hinweise auf die Frage, wie wahrscheinlich baldige Zinssenkungen sind. Bei einer Notenbankkonferenz am Dienstag äußerte sich Powell nicht zur künftigen Geldpolitik.

Unternehmen im Fokus

Der Chemiekonzern BASF hat nach einem deutlichen Rückgang beim operativen Gewinn im zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Im zweiten Quartal werde das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT vor Sondereinflüssen) voraussichtlich um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,0 Milliarden Euro sinken, teilte BASF am Abend mit. Das unbereinigte EBIT werde bei 0,5 Milliarden Euro liegen und damit 71 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Angesichts der weltweiten Wachstumsverlangsamung soll das EBIT vor Sondereinflüssen im Gesamtjahr nun um bis zu 30 Prozent unter dem Vorjahr liegen, nachdem zuvor noch ein leichter Anstieg von einem bis zehn Prozent in Aussicht gestellt worden war. Beim Umsatz wird nun ein leichter Rückgang erwartet (zuvor: Anstieg um ein bis fünf Prozent).

Wichtige Termine

USA - Lagerbestände Großhandel Mai (endgültig)

USA - Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor Ausschuss des Repräsentantenhauses

USA - Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.540/12.660 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.360/12.200 Punkte

Der DAX startete am Dienstag mit einer Abwärtskurslücke in den neuen Handelstag. Diese Abwärtskurslücke konnte bis zum Handelsschluss nicht mehr geschlossen werden. Mit dem Rücksetzer unter den kurzfristig relevanten Abwärtstrend könnte nun eine technische Korrektur in den Bereich 12.200 Punkte gestartet worden sein. Dies ist das kurzfristig präferierte Szenario, so lange der Bereich 12.540/60 Punkte nicht auf Stundenschlusskursbasis zurückerobert werden kann.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2019 - 09.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.10.2014 - 09.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

