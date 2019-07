Das Netzwerk geht weiter verschärft gegen aggressive Nutzer vor. Twitter will nun vor allem religiöse Gruppen vor Hasskommentaren schützen.

Twitter geht schärfer gegen Inhalte vor, die sich gegen Religionsgemeinschaften richten. So sollen künftig Nachrichten gelöscht werden, in denen religiöse Gruppen mit Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten verglichen oder auf andere Art und Weise massiv beleidigt werden, teilte die Sicherheitsabteilung von Twitter am Dienstag in einem Blogpost mit.

Das Hauptaugenmerk liege auf der Bekämpfung der Risiken, denen Menschen offline in der realen Welt ausgesetzt seien. "Die Forschung hat gezeigt, dass die Entmenschlichung der Sprache dieses Risiko erhöht." Deshalb werde Twitter künftig eine Sprache unterbinden, die andere Menschen ...

