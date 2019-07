Tortola, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Die Kryptowährungsbörsen Bitfinex und Ethfinex meldeten heute, dass der DUSK-Token am Donnerstag, dem 11. Juli (12.00 Uhr UTC) in den Sekundärhandel einbezogen wird.



Dusk Network ist ein privatorientiertes Blockchain-Protokoll, das jedem zum Erstellen von Zero-Knowledge-dApps zur Verfügung steht. Durch die öffentliche Bereitstellung von Dusk möchte Dusk Network zur bevorzugten privaten Infrastruktur für ein gesamtes Lösungs-Ökosystem werden.



Nach seinem erfolgreichen Token-Verkauf in Höhe von 8,1 Millionen USD im November 2019 (https://tokinex.ethfinex.com/token-sale/5bd1d37 094fae88aff237d13/Dusk-Network) hat das Dusk-Team seinen ehrgeizigen technologischen Plan umgesetzt, der diese Woche mit der Freigabe des Testnetzes seinen Höhepunkt erreichte.



Sämtliche bestehenden privaten Käufer von Dusk-Token haben zugestimmt, ihre Token über einen längeren Zeitraum hinweg einzufrieren (https://medium.com/dusk-network/binance-dex-re-vesting- update-ba1345d1aa17), um ihre deutliche Unterstützung für das Projekt zu zeigen.



Informationen zu Dusk



Dust Network wird durch das Segregated Byzantine Agreement (SBA) geschützt. Das SBA umschließt Proof of Blind Bid, eine private Proof-of-Stake-Implementierung, die Block-Erstellern das anonyme Staking ermöglicht. Das Team konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Blockchain, die einen hohen Durchsatz, Skalierbarkeit und sofortige Transaktionsfinalität bietet.



Da Dusk Network Zero-Knowledge-Beweise nutzt, können Unternehmen und Projekte reale Anwendungen erstellen, die strengen Compliance-Anforderungen gerecht werden, ohne dabei an Datensicherheit einzubüßen. Die Übernahmestrategie von Dusk konzentriert sich auf den Security-Token-Markt, der dringend einer zweckgerichteten Blockchain bedarf.



Aktuelle Updates zu Dusk



- Teilnehmer des Privatverkaufs zeigen ihre langfristige Unterstützung des Projekts, indem sie ihre Token zurückhalten (http s://medium.com/dusk-network/binance-dex-re-vesting-update-ba1345d1a a17). Dusk verlängert den Zeitraum, in dem Team-Token gesperrt werden, um drei Monate sowie um elf zusätzliche Monate, in denen die Token zurückgehalten werden. - Dusk veröffentlicht sein Confidential Security Contract (https://du sk.network/news/zero-knowledge-smart-contracts-on-dusk-network) (XSC) Sepzifikationsdokument. - Ankündigung von Browser-Knoten (https://dusk.network/news/dusk-netw ork-starting-the-browser-nodes-era) - Dusk möchte der Community die Tools bereitstellen, die für Zero-Knowledge-Beweise benötigt werden, die über das Netz gesendet werden. Außerdem soll das Dusk Network einen Schritt mehr zur vollständig browserbasierten Blockchain-Erfahrung gemacht werden. - Dusk Network lässt sich mit Binance Chain (https://dusk.network/news/binance-dex-to-list-dusk-network) integrieren, für 10 % ihres Gesamtangebots. - Veröffentlichung von ZeroCaf (https://medium.com/dusk-network/dusk- network-releases-zerocaf-28ea14e4f887) - eine Rust-Implementierung der Doppio Elliptic Curve mittels Ristretto Mapping, eine Open-Source-Bibliothek.



Informationen zu Tokinex



Tokinex (https://tokinex.ethfinex.com/token-sales)ist die IEO-Plattform von Bitfinex und Ethfinex, die eine Chancengleichheit für die Teilnahme an betreuten Token-Projekten bietet. Qualifizierte Teilnehmer haben die Gelegenheit, direkt über ihr Privatkonto mithilfe von geläufigen Kryptoguthaben an vorab geprüften Token-Verkäufen teilzunehmen, ohne dass die Exchange-Börse personenbezogene Daten oder Gelder speichert.



Weiterführende Links: https://dusk.network/https://tokinex.ethfinex.com/token-sales



