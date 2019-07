Trends haben an der Börse immer wieder die Eigenschaft, länger auszufallen, als wir uns das im ersten Moment träumen lassen. Bei einem Aufwärtstrend wird diese Tendenz nur dann ein Problem, wenn man als Anleger zu früh aussteigt und sich anschließend über die verpassten Gewinne ärgert. Ganz anders ist die Situation gelagert, wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt und dieser nicht enden will. Besonders unangenehm wird die Durststrecke, wenn man als Aktionär quasi von Anfang an dabei ist und mit ... (Dr. Bernd Heim)

