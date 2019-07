US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel leicht nachgegeben. Ohne Impulse von der Konjunktur bewegten sich die Kurse jedoch kaum von der Stelle.

Die Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf die Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress, die am Mittwoch beginnt. Von dem Auftritt des Notenbankers erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA. "Möglicherweise geben seine Äußerungen Anlass zu einer weiteren Korrektur der Zinserwartungen", sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hatte bereits am Freitag die Hoffnung auf eine rasche und kräftige Zinssenkung gedämpft.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 102 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 2/32 Punkte auf 107 4/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,53 Prozent./bek/he

AXC0243 2019-07-09/21:02