Dexpramipexol zeigte eine signifikante Reduktion des Eosinophilen-Spiegels im Blut und entzündeten Gewebe

Knopp Biosciences LLC, ein in Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entdeckung und Entwicklung von bahnbrechenden Medikamenten für die Behandlung von entzündlichen und neurologischen Erkrankungen, kündigte heute Posterpräsentationen und mündliche Vorträge mit Daten zu seiner immunologischen Therapie mit kleinmolekularem Dexpramipexol im Rahmen des 11.Zweijährlichen Symposiums der International Eosinophil Society, das in Portland (Oregon) vom 9. bis 13. Juli stattfindet.

Titel der Posterpräsentation: Dexpramipexole Responsiveness is Increased in Eosinophilic Patients

Datum und Uhrzeit: 10. Juli, 17.00 Uhr, PDT

Titel der mündlichen Präsentation: Developing Dexpramipexole for the Treatment of Eosinophilic Disorders

Redner: Calman Prussin, M.D., Vice President, Clinical and Translational Medicine, Knopp Biosciences

Datum und Uhrzeit: 13. Juli, 8.30 Uhr, PDT

Dr. Prussin wird eine Analyse der Eosinophilen-vermindernden Effekte durch Dexpramipexol präsentieren, wie sie in einer doppelblinden, randomisierten, placebo-kontrollierten Phase-III-Studie zu Dexpramipexol bei amyotropher Lateralsklerose (ALS) gezeigt wurde, die an 81 Klinikzentren in 11 Ländern durchgeführt wurde. An der Studie waren 419 mit Dexpramipexol behandelte Patienten beteiligt. Die Analyse zeigte, dass sich die Wirkung des Eosinophilen-vermindernden Effekts durch Dexpramipexol schrittweise verstärkte, wenn die Probanden vor Behandlungsbeginn höhere Eosinophilen-Werte aufwiesen. Die größte Wirkung zeigte sich bei Probanden, bei denen zu Behandlungsbeginn eine Erkrankung an Eosinophilie vorlag.

Anhand der Ergebnisse lässt sich der stärkere Eosinophilen-vermindernde Effekt erklären, wie er im Rahmen früherer Studien zu Dexpramipexol bei mit Eosinophilen assoziierten Erkrankungen im Vergleich zu ALS nachgewiesen wurde. Diese Ergebnisse zeigen, dass Dexpramipexol in einem Milieu mit größerer Pro-Eosinophilie-Signalisierung am wirksamsten ist. Dies legt außerdem nahe, dass Dexpramipexol seine Wirkung auf einem Signalweg entfaltet, der die Entzündung auslösenden Signalmoleküle wie IL-5 fördert. Ungeachtet der Eosinophilen-Werte zu Behandlungsbeginn wurden die absoluten Eosinophilen-Werte in den 0,02-0,03x109/L Bereich abgesenkt. Es wird daher vermutet, dass Dexpramipexol minimale Effekte auf nicht IL-5-getriebene homöostatische Eosinophilen-Populationen entfalten kann.

Im Verlauf seiner mündlichen Präsentation wird Dr. Prussin einen Datenüberblick zu den Eosinophilen-vermindernden Effekten von Dexpramipexol präsentieren, die bei klinischen Studien zu Hypereosinophilen Syndromen (HES) und chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) beobachtet wurden.

Die Eosinophilen sind weiße Blutkörperchen, die eine zentrale Rolle bei zahlreichen Schwächezuständen über ALS hinaus spielen, darunter Asthma, HES und andere entzündliche Erkrankungen. Knopp hat die Ergebnisse der klinischen Phase-II-Studie zu HES und CRSwNP veröffentlicht und leitet nun eine Phase-II-Studie zu schwerem eosinophilem Asthma ein.

Über KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences ist ein in Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entdeckung und Entwicklung bahnbrechender Medikamente zur Behandlung von entzündlichen und neurologischen Erkrankungen, bei denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Unser im klinischen Stadium befindliches Kleinmoleköl Dexpramipexol wird in klinischen Studien der Phase II zu schwerem eosinophilem Asthma aufgenommen. Unsere präklinische Kv7-Plattform ist auf niedermolekulare Behandlungen für neonatale epileptische Enzephalopathie, andere seltene Epilepsien und neuropathische Schmerzen ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.knoppbio.com.

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", darunter Aussagen im Zusammenhang mit geplanten aufsichtsbehördlichen Antragstellungen und klinischen Entwicklungsprogrammen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen des Managements und beinhalten Risiken, Unwägbarkeiten und andere wichtige Faktoren, darunter insbesondere die Unwägbarkeiten, die klinische Studien und Produktentwicklungsprogramme beinhalten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Unterstützung der fortgesetzten Forschungsarbeiten und Studien, die Verfügbarkeit oder potenzielle Verfügbarkeit alternativer Therapien oder Arzneimittel, das Vorhandensein von Patentschutz für die Entdeckungen und die Verfügbarkeit strategischer Allianzen sowie andere Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse von Knopp von unseren Erwartungen abweichen könnten. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Entwicklung oder Herstellung von klinischen Prüfarzneimitteln erfolgreich verläuft oder dass die Endergebnisse klinischer Studien die aufsichtsbehördlichen Zulassungen unterstützen, die zur Vermarktung des Produkts erforderlich sind. Knopp verpflichtet sich in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Gründe.

Die Pipeline von Knopp umfasst klinische Prüfarzneimittel, die noch nicht von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen wurden. Diese klinischen Prüfarzneimittel werden noch einer klinischen Studie unterzogen, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit zu verifizieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190709005911/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

James Heins

james.heins@icrinc.com

Tel.: 203-682-8251



Surabhi Verma

surabhi.verma@icrinc.com

Tel.: 646-677-1825