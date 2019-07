Erfahrene Führungskraft für kommerziellen Betrieb soll Maßnahmen des Unternehmens für mehr Wachstum leiten



Baltimore (ots/PRNewswire) - Prometric gab heute bekannt, dass Alex Paladino künftig als Chief Revenue Officer für das Unternehmen arbeiten wird. Frau Paladino wird als Mitglied des leitenden Managementteams für die Leitung der Unternehmensteile mit Kontakt zu Kunden und zur Industrie verantwortlich sein. Zudem soll sie die kommerziellen Markteinführungsstrategien von Prometric formulieren und umsetzen, wozu auch die Steigerung bei den Akquisitionen neuer Kunden, die Pflege und der Ausbau von Beziehungen zu bestehenden Kunden und das Erreichen der konzernweiten finanziellen Zielvorgaben gehören. Sie wird eng mit den anderen Mitgliedern des leitenden Managementteams zusammenarbeiten, damit die Investitionen des Unternehmens in innovative Technologien und Kapazitäten bei Dienstleistungen im Einklang mit der Marktnachfrage stehen.



"Wir freuen uns wirklich, Alex Paladino neu in unser Leitungsteam aufnehmen zu können", sagte Charlie Kernan, Präsident und CEO von Prometric. "Während ihrer gesamten bisherige Karriere hat sich Alex intensiv darum gekümmert, dass über sämtliche Teile der Organisation hinweg der Kunde im Mittelpunkt steht, und sie hat große Teams für das Account Management, für die Geschäftsentwicklung und die Kundenbetreuung organisiert und geleitet. Ihre große Erfahrung beim Aufbau und bei der Entwicklung von innovativen Lösungen für viele der vertikal aufgestellten Branchen, in denen Prometric tätig ist, wird jetzt unseren Kunden zugutekommen und uns mehr Wachstum und Erfolg bescheren."



Frau Paladino kommt zu Prometric, nachdem sie bereits eine erfolgreiche Karriere in Führungspositionen bei Thomson Reuters durchlaufen hat, wo sie zuletzt Global Managing Director und Leiterin der Technology Practice Group war. In dieser Rolle war sie auch Mitglied des Führungsteams des Corporate Strategy Office, wo sie die Aufsicht über die Entwicklung von unternehmensweiten Initiativen für mehr Wachstum innehatte, insbesondere für Kunden in entwickelten und aufstrebenden Märkten. Während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen war Frau Paladino für das Management der weltweiten Kundenbeziehungen des Konzerns verantwortlich und leitete die Maßnahmen zum Konzernumbau, durch den sich das Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen und ein nachhaltiges Wachstum erreichen konnte. Hier standen vor allem die Fähigkeiten bei Markteinführungen, beim Cross-Selling und bei der Kundenbindung im Vordergrund, die weltweit ihresgleichen suchen. Zu ihren Aufgaben gehörte auch der Aufbau neuer organisatorischer Strukturen und Kapazitäten, um den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt stellen zu können und die besten Methoden in puncto "Stimme des Kunden" innerhalb des Unternehmens zu fördern.



In der Finanzdienstleistungsbranche und in der Technologieindustrie ist sie bekannt für ihren starken Fokus auf den Kunden und für ihre Fähigkeit, strategische Geschäftspartnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen aus der Branche aufzubauen, weswegen Frau Paladino auch auf beeindruckende Erfolge beim Aufbau hoch leistungsfähiger Organisationen verweisen kann. Zudem hat sie sich hier bei der Entwicklung von Talenten hervorgetan und konnte auch den Kulturwandel positiv beeinflussen. Derzeit ist Frau Paladino Vice President des Aufsichtsrats und Co-Vorsitzende des Community Outreach Committee im The Women's Bond Club. Hierbei handelt es sich um eine führende gemeinnützige Organisation in New York City, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Frauen in Führungspositionen in der Finanzindustrie und verwandten Branchen zu bringen.



"Prometric hat verdientermaßen den Ruf, führenden Unternehmen sowie gemeinnützigen und anderen Organisationen, die Berufsabschlüsse vergeben oder Lizenzen für Einstellungen und Beförderungen für ein breites Branchenspektrum erteilen, qualitativ hochwertige Hilfestellungen und Dienstleistungen für den Geschäftsbetrieb anzubieten", so Alex Paladino. "Ich freue mich schon jetzt auf die Gelegenheit, die Leitung von Prometrics kommerzieller Organisation für die Entwicklung neuer Produkt- und Service-Kapazitäten sowie neuer Organisationsmodelle zu übernehmen und für Unternehmen, die sich für uns als Assessment-Dienstleister entschieden haben, einen noch größeren Mehrwert zu schaffen."



Informationen zu Prometric



Prometric ermöglicht Auftraggebern von Prüfungen auf der ganzen Welt, mit der Entwicklung und Bereitstellung von Prüfungen, die in Sachen Qualität und bester Serviceleistung Maßstäbe setzen, ihre Programme zur Qualifikationsprüfung zu verbessern. Prometric bietet in mehr als 180 Ländern einen umfassenden und zuverlässigen Ansatz zur Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von Programmen in einer integrierten, technologiefähigen Umgebung über das weltweit sicherste Netzwerk für Prüfungen oder über praktische Online-Prüfungsdienste.



Pressekontakt: Tom Warren Prometric 443-455-8652 tom.warren@prometric.com