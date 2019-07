Boyd erweitert sein medizinisches Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte in Südasien mit der Zertifizierung nach ISO 13485:2016

Boyd Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Dichtungs-, Schutz- und Thermomanagement-Lösungen, gab bekannt, dass sein Standort in Chonburi, Thailand, die Zertifizierung nach der Qualitätsnorm 13485:2016 der International Organization for Standardization (ISO) für sein Qualitätsmanagementsystem (QMS) für die Medizinproduktindustrie erhalten hat. Die neue medizinische Zertifizierung von Boyd Thailand erweitert die Möglichkeiten, globale Medizinprodukte- und Wearable-Unternehmen mit hochvolumigen Präzisionsumwandlungstechnologien in kostengünstigen Regionen zu bedienen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190709005940/de/

Clean room precision converting with ultra-tight tolerances Boyd Corporation (Photo: Business Wire)

ISO 13485 ist die höchste international anerkannte Qualitätsnorm für Unternehmen der Medizinbranche. Mit dieser Zertifizierung schließt sich das thailändische Werk an die umfangreiche Liste der von Boyd nach ISO 13485 zertifizierten medizinischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und China an. "Die Erlangung dieser Zertifizierung zeigt unser globales Engagement für Qualität, die Erfüllung von Kunden- und internationalen regulatorischen Anforderungen sowie die Unterstützung unserer Kunden bei der Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer medizinischen Geräte", sagte Fred Knox, stellvertretender Leiter für Global Medical Sales. "Wir freuen uns sehr, dass wir in der Lage sind, den Kunden im medizinischen Bereich replizierbare Fertigungstechnologien mit einer wachsenden globalen medizinischen Präsenz anzubieten sodass Boyd mit den Kunden flexibel und skalierbar agieren kann, während sie neue geografische Regionen erschließen oder durchdringen."

Die hochmoderne Anlage von Boyd Thailand verfügt über Hochgeschwindigkeits-, Mehrstationen-Rotations- und Flachbett-Konvertierungstechnologien für Massenproduktion und schnellen Prototypenbau. Das Team von Boyd Thailand ist bestens gerüstet, um hochkomplexe konvertierte Komponenten mit branchenführender Toleranzkontrolle zu unterstützen und Produktneuentwicklungs- und Designzyklen durch kurze Lieferzeiten zu beschleunigen. Die Anlage verfügt außerdem über Reinräume mit einer Klassifizierung von 1K bis 100K und ein Qualitätslabor, das sich für Messungen und Tests, sensible Materialhandhabung und die Herstellung von Produkten mit strikten Reinheitsanforderungen eignet.

"Wir sind stolz darauf, gute Mitarbeiter, zuverlässige Materialien und anspruchsvolle Prozesse zu haben, die die Qualitäts- und Umweltziele unserer Kunden aus dem medizinischen Bereich sowohl auf strategischer als auch auf täglicher Arbeitsauftragsebene kontinuierlich übertreffen", so Boyd-CEO Mitch Aiello. Die vielfältigen und komplexen Lösungen von Boyd steigern den Wert für globale Kunden, indem sie die Produktleistung und -effizienz optimieren, unbeabsichtigte Geräteausfälle verhindern, Verschleiß minimieren und die Produktlebenszyklen mit einer Designgeschwindigkeit verlängern, die die Entwicklungszeit bis zur Markteinführung beschleunigt verfügbar auf drei Kontinenten.

Über die medizinischen Lösungen von Boyd

Die umfassende Unterstützung der medizinischen Industrie durch die Boyd Corporation reicht von präzisionskonvertierten, stick-to-skin-Klebstoffen in medizinischer Qualität für die Wundversorgung und Einwegartikel über leichtgewichtige Thermomanagement-Lösungen für medizinische Wearables und tragbare medizinische Geräte bis hin zur Kühlung und Versiegelung von MRI-Geräten. Mit jahrzehntelanger medizinischer Expertise und umfangreicher Design- und Entwicklungsunterstützung kann unser Team Ihnen helfen, Ihr Produktdesign zu optimieren, Branchenstandards zu übertreffen und die Produktqualität zu verbessern. Boyd erfüllt Ihre Produktionsanforderungen mit nach ISO 13485 zertifizierten Anlagen auf drei Kontinenten mit Reinräumen der Klasse 100 bis Klasse 100K und etablierten Sterilisationsverfahren.

Um mehr über Boyd Medical Solutions zu erfahren, schauen Sie sich dieses Video an: Übersichtsvideo medizinischer Bereich

Über die Boyd Corporation

Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von Dichtungs-, Schutz- und Thermomanagement-Lösungen, die für Produkte, die die Welt am Laufen halten, von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Lieferkettenmanagement und verpflichtet sich zur Zufriedenstellung von Kunden in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie in anderen für B2B-Beziehungen und Verbraucher wesentlichen Bereichen. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190709005940/de/

Contacts:

Amie Jeffries

Boyd Corporation

+1 209 491 4715

amie.jeffries@boydcorp.com