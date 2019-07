Siebel bietet einen konkreten Aktionsplan für Führungskräfte, um die digitale Transformation in ihrem Unternehmen zu leiten

C3.ai gab heute die Veröffentlichung des neuen Buches von CEO Thomas M. Siebel, "Digitale Transformation: Überleben und Gedeihen in einer Ära des Massensterbens" (Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction) von RosettaBooks bekannt, mit einem Vorwort der ehemaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice In dem Buch erklärt Siebel den Zusammenfluss von vier Technologievektoren des 21 Jahrhunderts-elastisches Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)-und er bietet Führungskräften eine Roadmap, um diese Technologien als strategische Chance zu nutzen, um Milliarden von Dollar an Wert, Kosteneffizienz und sozialen Nutzen zu schaffen.

Die digitale Transformation ist eine der tiefgreifendsten Revolutionen der Geschichte, die schätzungsweise jährlich mehr als 20 Billionen Dollar in die Weltwirtschaft einbringt. Aber es ist auch zu einem der am meisten missverstandenen Schlagworte unserer Zeit geworden.

"Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Veränderung, die wir heute erleben, ist anders als alles, was wir zuvor im Informationszeitalter gesehen haben. Es ist störender als das Smartphone und wirkungsvoller als das Internet", so Tom Siebel, CEO von C3.ai. "Unternehmen-und Regierungen-, die ihren Kern nicht überarbeiten, um die digitale Transformation voranzutreiben, werden nicht überleben, während diejenigen, die die wahre Bedeutung, Dringlichkeit und das Versprechen der digitalen Transformation verstehen, eine digitale Zukunft von mehreren Billionen Dollar erschließen können."

In Digital Transformation erklärt Siebel, wie Führungskräfte handeln können und müssen:

Elastisches Cloud Computing mit Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Ansätzen einsetzen, um Herstelleranbindungen zu vermeiden und maximale Flexibilität zu erreichen;

Große Daten in nahezu Echtzeit-Informationen unter Verwendung aller Daten ihres Unternehmens, nicht nur von Datenproben, konvertieren;

Die Leistungsfähigkeit des IoT nutzen, um jedes Gerät zu einem Computer zu machen, der Bedingungen und Beobachtungen in Echtzeit überwachen, interpretieren und darauf reagieren kann; und

Die neuesten KI-Technologien anwenden, einschließlich der Verarbeitung natürlicher Sprache, des überwachten Lernens und des Deep Learnings, um bisher unlösbare Probleme zu lösen, von der Betrugserkennung über die Optimierung von Fertigungsprozessen bis hin zur genauen Vorhersage von Geräteausfällen.

Digital Transformation zeigt Unternehmen, wie sie einen neuen Technologie-Stack einsetzen können, und bietet den entscheidenden Rahmen für die Erreichung eines der grundlegendsten Geschäftsziele der heutigen Zeit.

Digital Transformation ist überall dort verfügbar, wo Bücher verkauft werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://digitaltransformation.ai/.

