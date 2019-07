Berlin/Saarbrücken (ots) - Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland ist nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) auch ein entscheidender Faktor zur Gewinnung von Fachkräften in den Regionen. "Um ihre Mitarbeiter langfristig zu binden und neue Kollegen zu finden, sind die Firmen auf ein attraktives Umfeld angewiesen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Saarbrücker Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Dazu müssten die Rahmbedingungen in der Region stimmen.



Der Verbandschef verwies auf eine aktuelle DIHK-Umfrage, in der fast 40 Prozent der Unternehmen berichtet hätten, dass eine große Attraktivität ihrer Region für die Fachkräftesicherung sehr wichtig sei. Von der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" erwarte er sich hier wichtige Impulse, so Schweitzer.



Der Bericht des von der Bundesregierung eingesetzten Expertengremiums wird an diesem Mittwoch in Berlin vorgestellt.



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Büro Berlin Telefon: 030/226 20 230