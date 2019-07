"Weser-Kurier" zu Offshore-Pläne/Tennet:

"Die Pläne hat der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet schon länger in der Schublade. Künstliche Inseln, auch aus Sand, sollen entstehen und als Verteilerkreuze für die Off-Shore-Windenergie dienen. Die Kabel der Windparks drumherum werden dorthin führen. Auf der Insel selbst könnte auch eine Wasserstoff-Produktion entstehen. Der grün produzierte Wasserstoff kommt entweder per Schiff oder Pipeline zum Festland und würde Industrie und Brennstoffzellenautos mit klimaneutralem Kraftstoff versorgen. Die aktuelle Machbarkeitsstudie von Tennet rechnet durch die künstlichen Inseln mit Kostenvorteilen von bis zu 30 Prozent. (.) Und was macht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aktuell? Er überlegt, das Dauerblinken der Windanlagen abschalten zu lassen. Statt über das Blingbling nachzudenken, sollte er dem Gesetz vom April, mit dem der Trassenausbau in Deutschland vereinfacht werden soll, lieber Taten folgen lassen. Die Geschwindigkeit der Niederländer wäre da beispielhaft."/yyzz/DP/he

